Володин объяснил боязнью правды отказ в выдаче виз делегации РФ на ПА ОБСЕ

Отказ в выдаче Румынией виз для делегации Российской Федерации в Парламентской ассамблее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Румынии связан с боязнью правды. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Минске на заседании 66-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, передает РИА Новости.

Недавно российская и белорусская делегации должны были принимать участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ в Румынии, но им не дали визы, отметил он.

«Почему? Боятся правды, боятся разговоров, не хотят выстраивать диалог, при этом на нас льют кучу претензий», — цитирует Володина агентство.

15 июня глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что отказ в выдаче Румынией виз для делегации РФ делает актуальным вопрос о целесообразности пребывания России в ОБСЕ.

По его словам, ПА ОБСЕ превратилась в инструмент по целенаправленной реализации антироссийского курса.

Ранее Румыния отказала Белоруссии в участии в ПА ОБСЕ.