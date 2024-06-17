Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Володин объяснил боязнью правды отказ в выдаче виз делегации РФ на ПА ОБСЕ

Володин связал с боязнью правды отказ в выдаче виз делегации РФ на сессии ОБСЕ

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Отказ в выдаче Румынией виз для делегации Российской Федерации в Парламентской ассамблее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Румынии связан с боязнью правды. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Минске на заседании 66-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, передает РИА Новости.

Недавно российская и белорусская делегации должны были принимать участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ в Румынии, но им не дали визы, отметил он.

«Почему? Боятся правды, боятся разговоров, не хотят выстраивать диалог, при этом на нас льют кучу претензий», — цитирует Володина агентство.

15 июня глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что отказ в выдаче Румынией виз для делегации РФ делает актуальным вопрос о целесообразности пребывания России в ОБСЕ.

По его словам, ПА ОБСЕ превратилась в инструмент по целенаправленной реализации антироссийского курса.

Ранее Румыния отказала Белоруссии в участии в ПА ОБСЕ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами