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Штаб Байдена в предвыборном ролике назвал Трампа преступником

Штаб Байдена выпустил ролик, где открыто назвал Трампа преступником

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Reuters

Предвыборный штаб действующего президента США Джо Байдена выпустил агитационный ролик, где бывший американский лидер Дональд Трамп прямо назван преступником. Соответствующий ролик появился на официальном You Tube-канале Байдена.

«Это выборы между осужденным преступником, который заботится только о себе, и президентом, который бьется за ваши семьи», — сообщается в ролике.

До этого сообщалось, что в Лос-Анджелесе прошел благотворительный вечер для привлечения спонсоров в рамках предвыборной кампании Байдена, на который пригласили несколько голливудских звезд.

На благотворительном вечере присутствовали: Джордж Клуни, Роберт Де Ниро, Джек Блэк, актрисы Джулия Робертс и Барбара Стрейзанд, комик Джимми Киммел.

Кроме этого, на вечере присутствовал экс-президент США Барак Обама. Во время мероприятия он прокомментировал данные опросов о росте поддержки Дональда Трампа среди чернокожих американцев. Экс-президент назвал единственной заслугой республиканца перед ними то, что «он заставил их еще лучше относиться к первому чернокожему президенту».

Ранее Байден застыл на сцене и не смог уйти оттуда самостоятельно.

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