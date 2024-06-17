Штаб Байдена в предвыборном ролике назвал Трампа преступником

Предвыборный штаб действующего президента США Джо Байдена выпустил агитационный ролик, где бывший американский лидер Дональд Трамп прямо назван преступником. Соответствующий ролик появился на официальном You Tube-канале Байдена.

«Это выборы между осужденным преступником, который заботится только о себе, и президентом, который бьется за ваши семьи», — сообщается в ролике.

До этого сообщалось, что в Лос-Анджелесе прошел благотворительный вечер для привлечения спонсоров в рамках предвыборной кампании Байдена, на который пригласили несколько голливудских звезд.

На благотворительном вечере присутствовали: Джордж Клуни, Роберт Де Ниро, Джек Блэк, актрисы Джулия Робертс и Барбара Стрейзанд, комик Джимми Киммел.

Кроме этого, на вечере присутствовал экс-президент США Барак Обама. Во время мероприятия он прокомментировал данные опросов о росте поддержки Дональда Трампа среди чернокожих американцев. Экс-президент назвал единственной заслугой республиканца перед ними то, что «он заставил их еще лучше относиться к первому чернокожему президенту».

Ранее Байден застыл на сцене и не смог уйти оттуда самостоятельно.