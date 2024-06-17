Российские флаги запретили на матчах Украины на Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) инициировал запрет российских флагов на матчах сборной Украины на проходящем в Германии чемпионате Европы. Об этом сообщает Спортс.

Стюарты и сотрудники службы безопасности стадиона «Альянц Арена», где пройдет первая игра украинской сборной на Евро-2024, проинструктированы на данную тему и будут изымать национальные российские атрибуты на входе, чтобы избежать провокаций.

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Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

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