Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 применили неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 для уничтожения опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что использованные для удара ФАБ-500 были оснащены универсальными модулями планирования и коррекции. С помощью этих снарядов экипажи Су-34 уничтожили не только опорный пункт, но и живую силу украинских войск. Место дислокации бойцов ВСУ и упомянутый военный объект находились в зоне ответственности группировки российских войск «Запад».

16 июня несколько бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с вылетели с аэродрома базирования для атаки на командный пункт и живую силу ВСУ в зоне спецоперации. Цели также располагались на участке фронта, за который отвечает группировка войск «Запад».

Накануне Минобороны РФ заявило, что подразделения группировки войск «Запад» за сутки уничтожили до 495 украинских солдат. Кроме того, российским военнослужащим удалось занять более выгодные рубежи.

Ранее бывший агент ЦРУ спрогнозировал крах украинских войск до конца лета.