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Комитет Госдумы одобрил повышение налога на прибыль организаций

Комитет ГД одобрил проект о повышении налога на прибыль организаций до 25%

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Depositphotos

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам одобрил проект закона об увеличении уровня налога на прибыль организаций с 20% до 25% и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении. Об этом пишет ТАСС.

«В условиях санкционного давления на экономику страны и в целях обеспечения справедливой налоговой нагрузки предлагается увеличить общую налоговую ставку по налогу на прибыль организаций до 25%, сохранив действующие преференциальные механизмы», — цитирует агентство сопроводительные материалы к законопроекту.

Также в документе говорится об установлении федерального инвестиционного налогового вычета, который позволить снижать сумму налога на прибыль организаций.

До этого законопроект о налоговых изменениях поступил на рассмотрение в Госдуму. В частности Минфин предложил новую шкалу налога на добавленную стоимость со ставками от 15 до 22% в зависимости от уровня годового дохода человека. Налог в 15% нужно будет заплатить при доходе от 2,4 млн до 5 млн рублей в год, а 22% — свыше 50 млн рублей в год. Есть еще налоговые ставки 18% и 20% — при уровне дохода от 5 до 20 млн рублей и от 20 млн до 50 млн рублей в год. Ставка 13% будет действовать при доходе менее 2,4 млн рублей в год.

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров отмечал, что новые налоговые изменения позволят 18 миллионам гражданам России снизить свои платежи благодаря введению вычета для семей с детьми.

Кого коснутся изменения, для чего они вводятся, и куда планируется направить полученные доходы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин допустил появление в России нового налогового вычета.

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