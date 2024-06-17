Российская фигуристка показала подписчикам плоский живот

Российская фигуристка Софья Самодурова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась с подписчиками новым фото.

Спортсменка предстала перед публикой в черном топе, подчеркивающем грудь и живот.

Самодурова — чемпионка Европы 2019 года в женском одиночном катании, также на ее счету серебряная и бронзовая медали этапов международного Гран-при. В 2019 году спортсменка завоевала бронзовую медаль командного чемпионата мира. При этом на чемпионате России она ни разу не попадала на пьедестал почета.

29 апреля 2022 года фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры и вошла в тренерский штаб Алексея Мишина. Теперь она работает с младшей группой своего бывшего наставника.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон.

Ранее самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 похвасталась грудью на стадионе в Берлине.