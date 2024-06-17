В украинском городе произошел взрыв

В Полтаве на Украине произошел взрыв. Об этом сообщили местные СМИ.

«Сообщают о взрыве в Полтаве», — пишет «Страна.ua».

Днем 17 июня воздушная тревога объявлялась в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской областях Украины.

Также в подконтрольной Киеву части Херсонской области произошел взрыв, пострадали газопровод и автомобиль.

До этого издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в украинском Харькове. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что был нанесен удар авиабомбой.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.