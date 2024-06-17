Создана оперативная группа для расследования отравлений ботулизмом в Москве

В Москве создали следственно-оперативную группу для расследования массовых отравлений ботулизмом. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Следственного комитета.

17 июня московские власти сообщили, что в медицинских учреждениях после отравления ботулизмом находятся 55 человек в тяжелом состоянии, 30 из них — в реанимации.

Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по Москве.

В рамках него устанавливаются все пострадавшие от употребления данной продукции, также устанавливаются лица, которые поставляли продукцию и взаимодействовали со службами доставки.

В СК отметили, что в качестве свидетелей допрошены более 30 человек, в местах реализации продукции проведено пять обысков. Вся изъятая продукция направлена на исследование на предмет установления токсичности и содержания опасных веществ. Назначен ряд судебных экспертиз.

Дело о массовом отравлении возбудили 15 июня. Изначально сообщалось, что в больницы попали 10 человек — трое из них ели консервы с тунцом, двое — салат лобио в вакуумной упаковке.

Ранее в Москве определили некачественные продукты, которые могли стать причиной ботулизма.