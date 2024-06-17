Трое мирных жителей пострадали при обстреле села в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел села Гора-Подол Грайворонского городского округа. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Две женщины и мужчина с минно-взрывными травмами и контузией самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ», — указал глава региона.

Кроме того, указал губернатор, в населенном пункте в четырех квартирах двух многоквартирных домов были выбиты окна, также различные повреждения получили пять частных домовладений, и в социальном объекте и административном здании повреждены входные группы и остекление.

Он также добавил, что на месте работают оперативные службы.

До этого сообщалось, что в Шебекино и Шебекинском городском округе объявлена ракетная опасность. Местных жителей призвали спуститься в подвальное помещение или укрытие.

Также временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что на территории региона объявили ракетную опасность. На этом фоне врио главы региона призвал граждан, которые в данный момент находятся дома, пройти в помещения без окон со сплошными стенами. В частности, он рекомендовал укрыться в кладовой или коридоре.

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