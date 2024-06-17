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ВМС США, Канады, Японии и Филиппин проводят учения

ВМС США, Канады, Японии и Филиппин проводят учения в Тихом океане

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Efrem Lukatsky/AP

Военно-морские силы (ВМС) Японии, Канады и Филиппин проводят учения в исключительной экономической зоны Филиппин. Об этом сообщил тихоокеанский флот ВМС США, передает РИА Новости.

«ВМС США, королевский военно-морской флот Канады, морские силы самообороны Японии и вооруженные силы Филиппин 16-17 июня проводят совместные морские учения (MCA) в исключительной экономической зоне Филиппин, поддерживая свободу судоходства и полетов, подтверждая приверженность четырех стран к укреплению региональной безопасности и стабильности», — следует из сообщения.

Сообщается, что в учениях были задействованы японский и американский эсминцы.

До этого Минобороны РФ сообщало, что ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота совместно с фрегатом ВМС Египта ENS Al-Qadeer отработают приемы боевого слаживания в Средиземном море. В министерстве обратили внимание, что Египет на учениях представляет фрегат ENS Al-Qadeer.

Также военный эксперт объяснил, зачем США направили субмарину к берегам Кубы. По словам Алексея Леонкова, отправка подводной лодки США в залив Гуантанамо напрямую связана с прибытием наших кораблей на Кубу. Он пояснил, что США намереваются получить гидроакустическую картину российской подлодки. По его словам, это набор характеристик, который впоследствии поможет Вашингтону фиксировать движение «Казани».

Ранее военный эксперт рассказал о вооружении атомной подлодки «Казань».

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