Самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 похвасталась грудью на стадионе в Берлине

Хорватская модель и футбольная болельщица Ивана Кнолль на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала новое фото.

Девушка показала кадры с матча группового этапа чемпионата Европы против Испании, продемонстрировав подписчикам грудь в одеянии, выполненном в классическом для формы сборной Хорватии дизайне.

Матч сборных Испании и Хорватии прошел на «Олимпиаштадионе» в Берлине и завершился крупной победой испанцев со счетом 3:0.

Модель стала известной на всю планету благодаря своим нарядам на прошедшем в 2022 году чемпионате мира в Катаре. Она поддерживала свою команду в откровенных нарядах в цветах национальной сборной. Также Кнолль была замечена разгуливающей в купальнике по одному из городов Катара. При этом она заявила, что обеспокоена чувствами местных жителей, которые были удивлены ее откровенными нарядами в цветах сборной Хорватии.

Как позже призналась модель, она получила десятки предложений руки и сердца и сообщения сексуального характера от некоторых звезд чемпионата мира в Катаре.

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