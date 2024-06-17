В Чехии произошло ЧП на военном полигоне

В Чехии произошел взрыв боеприпасов на военном полигоне Либава. Об этом сообщается в аккаунте чешской армии в соцсети X.

Отмечается, что в результате чрезвычайного происшествия есть пострадавшие. На место направился вертолет спасательной службы. В связи со взрывом военная полиция страны проводит расследование.

10 июня произошел взрыв на оборонном предприятии в польском городе Скаржиско-Каменна. После ЧП начался пожар.

Директор завода Эльжбета Сренявска сообщала об одном пострадавшем. По ее информации, взрыв произошел в центре ракетного топлива. Как стало известно, завод производит оружие и боеприпасы для украинской армии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции сообщал, что к взрыву на оружейном заводе Mesko в Польше не причастны «внешние силы». По его словам, причины произошедшего устанавливаются.

5 июня в Таллине произошел взрыв из-за возгорания контейнера с топливом, рабочий получил ранения.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в здании в Киеве, в котором располагался завод «Электронмаш».