Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Хабаровске осудили «гражданина РСФСР» за призывы к террору

Мужчину, считающего себя гражданином РСФСР, посадили за призывы захватить власть

close
100%
Руслан Кривобок/РИА Новости

Мужчину, считающего себя гражданином РСФСР (прямой предшественник Российской Федерации в составе Советского Союза), посадили за призывы захватить власть. Об этом сообщает газета »Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Восточному военному округу.

«Сотрудниками военной контрразведки было установлено, что гражданин России, считая себя «гражданином РСФСР», не признавая легитимность РФ как суверенного государства, призывал жителей Хабаровского края создавать вооруженные отряды для насильственного захвата власти», — сообщили в ФСБ.

Также 58-летнему мужчине вменяется распространение призывов к насилию по отношению к сотрудникам правоохранительных и судебных органов, а также представителям органов власти.

До этого в Германии начался суд над «рейхсбюргерами» — жителями страны, которые не признают Федеративную республику и считают себя гражданами Германской империи (1871 — 1918), которые планировали государственный переворот.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, кто такие «граждане Рейха» и за что их судят в Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами