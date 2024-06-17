В Хабаровске осудили «гражданина РСФСР» за призывы к террору

Мужчину, считающего себя гражданином РСФСР (прямой предшественник Российской Федерации в составе Советского Союза), посадили за призывы захватить власть. Об этом сообщает газета »Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Восточному военному округу.

«Сотрудниками военной контрразведки было установлено, что гражданин России, считая себя «гражданином РСФСР», не признавая легитимность РФ как суверенного государства, призывал жителей Хабаровского края создавать вооруженные отряды для насильственного захвата власти», — сообщили в ФСБ.

Также 58-летнему мужчине вменяется распространение призывов к насилию по отношению к сотрудникам правоохранительных и судебных органов, а также представителям органов власти.

До этого в Германии начался суд над «рейхсбюргерами» — жителями страны, которые не признают Федеративную республику и считают себя гражданами Германской империи (1871 — 1918), которые планировали государственный переворот.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, кто такие «граждане Рейха» и за что их судят в Германии.