Главком ВСУ Александр Сырский заявил в своем Telegram-канале, что российские войска наступают на всем восточном участке фронта.

По словам Сырского, армия РФ наступает с различной степенью интенсивности на Купянском, Покровском, Кураховском и Времевском направлениях. Особенно острая ситуация сложилась на Покровском направлении.

«Жесткие бои в районах Глубокого, Часова Яра, Старомайорского», — отметил главком ВСУ.

До этого спикер военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук говорил, что Крымский мост теперь для военной логистики почти не используется, поэтому он уже не представляет особого интереса для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он добавил, что Крымский мост получил повреждения в результате совместной операции службы безопасности Украины (СБУ) и ВМС с атакой беспилотных летательных аппаратов.

Также бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия может провести переговоры по Украине с главкомом ВСУ Александром Сырским или генералом Валерием Залужным, потому что украинский лидер Владимир Зеленский не является легитимным главой государства.

До этого в Севастополе предрекли фиаско дальнобойным атакам ВСУ.