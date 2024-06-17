Сын Жириновского рассказал о телефонном разговоре и просьбе вышедшего из комы отца

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский звонил в апреле 2022 года своему сыну Олегу, политик потребовал принести ему кролика, говяжий язык и квашеную капусту, а также дал распоряжения относительно недвижимости. Об этом в интервью YouTube-каналу «Осторожно, Собчак» рассказал сам Олег Эйдельштейн, которого суд Москвы признал сыном Жириновского.

По его словам, в ходе телефонного разговора глава ЛДПР попросил его купить квартиру в Дубае после того, как политик выйдет из больницы.

«Я честно выполнил его последнюю волю и действительно купил на эти деньги (со счета Жириновского. – прим. ред.) квартиру в Дубае», — заявил сын Владимира Жириновского.

4 июня Никулинский суд Москвы признал Олега Эйдельштейна сыном основателя и экс-председателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Отмечается, что Эйдельштейн несколько раз пытался добиться признания отцовства через суд. В августе 2023 года он подал иск о признании отцовства, чтобы получить наследство, суд в том же месяце отказал в рассмотрении иска по причине уже вступившего в силу решения Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики по этому спору.

Олег Эйдельштейн родился в 1986 году, он взял фамилию отца Жириновского — Вольфа Эйдельштейна. Глава ЛДПР представил своего внебрачного сына общественности в 2017 году.

Владимира Жириновского не стало 6 апреля 2022 года, ему было 75 лет.

Ранее адвокат рассказал, на какое наследство может претендовать новый сын Жириновского.