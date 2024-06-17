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Американский завод в Ленобласти приобрела структура армянского фонда

Активы Caterpillar в РФ приобрела структура фонда армянского бизнесмена Амаряна

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Shutterstock/astudio

Российские активы американской компании Caterpillar, в том числе завод спецтехники в городе Тосно (ООО «Катерпиллар Тосно», Ленинградская область) и московская лизинговая дочерняя компания (ООО «Катерпиллар Файненшнл»), переданы российской организации, подконтрольной фонду Balchug Capital армянского бизнесмена Давида Амаряна. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что сделка была окончательно заключена к 14 июня 2024 года, когда контроль над двумя российскими дочерними компаниями Caterpillar получил московский ООО «ПСК - Новые решения», зарегистрированный в августе 2022 года.

Основным собственником «Новых решений» с начала июня является ЗАО «Балчуг Капитал» (99%), 1% долей компании владеет Артем Орусь.

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым ООО «ПСК — Новые решения» получило право на приобретение российских активов американской компании Caterpillar.

Как указано в тексте распоряжения, общество получило право на заключение сделки по приобретению 100% долей в уставных капиталах компаний «Катерпиллар Тосно» и «Катерпиллар Файнэншл». В частности, речь идет о заводе в Ленинградской области.

Ранее шведский застройщик Bonava окончательно ушел с российского рынка.

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