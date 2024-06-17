Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Одессе парень ограбил женщину для уклонения от мобилизации

«Страна»: 18-летний житель Одессы ограбил женщину для уклонения от мобилизации

close
100%
Melnikov Dmitriy/Shutterstock

В Одессе молодой человек ограбил женщину, чтобы уклониться от мобилизации по судимости. Об этом пишет издание «Страна».

По данным полиции, парень вырвал у женщины кошелек с деньгами, документами, наушниками и мобильным телефоном. После этого он сел на общественный транспорт и поехал домой. При этом при задержании он заявил, что все украденное на сумму 13 тыс. гривен он выкинул.

Теперь молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы. Его уже арестовали.

До этого в сеть попали новые кадры насильственной мобилизации в Одессе. На кадрах несколько украинских военных и полицейских ведут мужчину, который требует себе адвоката.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Ранее на Украине заявили о катастрофической нехватке работников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами