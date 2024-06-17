В Одессе парень ограбил женщину для уклонения от мобилизации

В Одессе молодой человек ограбил женщину, чтобы уклониться от мобилизации по судимости. Об этом пишет издание «Страна».

По данным полиции, парень вырвал у женщины кошелек с деньгами, документами, наушниками и мобильным телефоном. После этого он сел на общественный транспорт и поехал домой. При этом при задержании он заявил, что все украденное на сумму 13 тыс. гривен он выкинул.

Теперь молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы. Его уже арестовали.

До этого в сеть попали новые кадры насильственной мобилизации в Одессе. На кадрах несколько украинских военных и полицейских ведут мужчину, который требует себе адвоката.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Ранее на Украине заявили о катастрофической нехватке работников.