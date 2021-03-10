Пирло прокомментировал сенсационный вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов
Вадим Балканов
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Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал сенсационный вылет клуба из Лиги чемпионов. Об этом сообщает Football Italia.
По его словам, когда ты часто допускаешь серьезные ошибки на стадии 1/8 финала, то непременно будешь вынужден покинуть турнир.
«Мы неправильно отреагировали на удаление в составе «Порту». Мы пытались растянуть их, перемещая с фланга на фланг, и насытили штрафную.
Я не думаю, что наша проблема в дебютах. Игра бы изменилась, если бы мы открыли счет. Когда пропускаешь первым, то игра всегда меняется», — сказал итальянский специалист.
Ранее сообщалось, что нападающий Криштиану Роналду впервые за 16 лет не забил в плей-офф Лиги чемпионов.