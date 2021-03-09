«Рубин» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Зенитом»
Вадим Балканов
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Казанский «Рубин» опубликовал в Twitter видео из раздевалки после победы над петербургским «Зенитом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Пресс-служба двукратных чемпионов России назвала игроков своей команды лучшими.
Напомним, что подопечные Леонида Слуцкого в нынешнем сезоне дважды оказались сильнее сине-бело-голубых, выиграв обе встречи с одинаковым счетом 2:1.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Рубина» Денис Макаров посвятил гол в ворота «Зенита» всем дамам.
ЛУЧШИЕ?!! ЛУЧШИЕ!! ❤️�� pic.twitter.com/sSw9JNYYWS— «Рубин» Казань (@fcrk) March 8, 2021