Депутат Лебедев объяснил причину стагнации российского спорта
Вадим Балканов
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Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Игорь Лебедев объяснил причину стагнации отечественного спорта. Об этом сообщает «СЭ».
По его мнению, в этом вопросе не нужно искать заговора со стороны.
«Мы за последние годы так привыкли сваливать все на политику, что уже забыли про вещи, которые никак с этим не связаны. Никто не придирается к нашим спортсменам на трассе, катке или льду из-за политики.
Мы откатились в спорте на задние ряды не потому, что политика виновата или Путин — президент, а потому что мы понизили уровень тренировок и подготовки атлетов», — сказал Лебедев.
Ранее сообщалось, что Александр Большунов стал лидером прошедшего чемпионата мира в Оберстдорфе по числу выигранных медалей.