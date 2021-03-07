Куклина заняла последнее место в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Российская биатлонистка Лариса Куклина заняла последнее место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место.

30-летняя спортсменка стартовала 53-й. По ходу гонки Куклина допустила десять промахов на четырех огневых рубежах и приехала к финишу 60-й.

Победительницей гонки стала норвежка Тироль Экхофф, промахнувшаяся трижды.



Ранее сообщалось, что Светлана Миронова рассказала о готовности к гонке преследования на Кубке мира.