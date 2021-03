Роналду стал лучшим игроком «Ювентуса» в феврале

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лучшим игроком команды в феврале.

Информация об этом появилась в официальном Twitter-аккаунте туринского клуба. В феврале Роналду принял участие в семи поединках, где стал автором шести голов.

Примечательно, что форвард также становился лучшим игроком месяца в ноябре и декабре.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» оказался сильнее «Лацио» в матче Серии А.

@Cristiano #MVP of the Month Powered by @officialpes per il mese di febbraio! https://t.co/X1GwMO23zv pic.twitter.com/JwE3V8TCv2