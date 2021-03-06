Тутберидзе обязала Косторную освоить тройной аксель до конца сезона

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, работающая в отделении «Хрустальный» спортивной школы «Самбо-70», рассказала об испытательном сроке, который был дан вернувшейся в группу фигуристке Алене Косторной. В течение двух месяцев 17-летняя спортсменка будет обязана освоить аксель в три оборота.

«Алена должна полностью войти в наш процесс без каких-то дополнительных выходных, без условий, чтобы кто-то ей не мешался на льду. Это мы должны решать, наверное. И еще она должна запрыгать тройной аксель», — заявила Тутберидзе в эфире Первого канала.

Косторная завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России. Летом 2020 года она перешла от Тутберидзе к Плющенко, 6 марта 2021 года стало официально известно о возвращении спортсменки к своей бывшей наставнице.