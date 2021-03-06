СМИ: Ибрагимович близок к возвращению в сборную Швеции

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в ближайшее время вернется в сборную Швеции, сообщил FotbollDirekt.

По информации источника, форвард будет вызван в расположение шведской национальной команды на матчи отборочного турнира ЧМ-2022, которые состоятся в конце марта. Сборная Швеции проведет встречу с национальной командой Грузии 25 марта.

Ибрагимович вызывался в сборную Швеции с 2001 по 2016 год. За 116 матчей нападающий забил 62 гола. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды. 22 июня 2016 года Златан объявил о завершении карьеры в сборной Швеции.

Ранее сообщалось, что на фестиваль в Сан-Ремо Ибрагимовича подвез на мотоцикле болельщик «Милана».