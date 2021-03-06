На фестиваль в Сан-Ремо Ибрагимовича подвез на мотоцикле болельщик «Милана»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, побывавший на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, едва не опоздал на мероприятие. Шведский футболист сообщил, что он попал в пробку, в результате чего ему пришлось попросить о помощи проезжавшего мимо мотоциклиста.

«Просидев три часа в машине, я попросил водителя открыть дверь и выпустить меня. Я остановил мотоциклиста и спросил, не может ли он отвезти меня в Сан-Ремо. Это видели только два человека: водитель и друг. Они дали мне GPS, чтобы отслеживать мое местоположение на случай, если мотоциклист отвезет меня неизвестно куда», — цитирует Ибрагимовича Goal.

Ибрагимович и главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович выступали дуэтом на фестивале итальянской песни в Сан-Ремо, они исполнили композицию Io Vagabondo («Я — бродяга») группы Nomadi, выпущенную в 1972 году.

Подвезший Ибрагимовича мотоциклист оказался болельщиком «Милана» и попросил у футболиста футболку.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович пригласил Хабиба выступать за «Милан».