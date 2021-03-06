ЦСКА обыграл «Ахмат», Рондон забил первый гол за армейцев

В матче 21-го тура РПЛ ЦСКА обыграл «Ахмат» и сохранил за собой вторую строчку в турнирной таблице. Отрыв от лидирующего «Зенита» составляет два очка, но у питерцев матч в запасе.

На 39-й минуте счет с пенальти, назначенного за игру рукой в своей штрафной защитника Нижича, открыл новичок ЦСКА Соломон Рондон, забивший свой первый гол за команду. На 52-й минуте Рондон ассистировал Николе Влашичу, эквадорец скинул мяч на хорвата и тот неотразимо пробил в ближний угол.

РПЛ. 21-й тур

ЦСКА - «Ахмат» - 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Рондон — 39, пен., 2:0 — Влашич — 52.

Сегодня в РПЛ состоятся еще два матча: в 16.00 начнется матч «Ротор» - «Химки», в 19.00 на поле выйдут «Ростов» и «Сочи».

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