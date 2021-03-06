«Бред какой-то»: тренер Петраков раскритиковал фильм «Стрельцов»

Бывший игрок и тренер «Торпедо» Валерий Петраков раскритиковал фильм «Стрельцов» о легендарном советском футболисте Эдуарде Стрельцове.

«Не понравился, бред какой-то. Факты не те, капустой жонглируют... Сериал и тот поинтереснее. Петров на Эдуарда Анатольевича вообще не похож, скорее уж на Батанова», — сказал Петраков в интервью «Матч-ТВ».

Фильм вышел в прокат в сентябре 2020 года, роль Стрельцова исполнил актер Александр Петров.

Валерий Петраков - известный российский футболист и тренер, провел два матча за сборную СССР. Последним местом работы Петракова был владивостокский «Луч».

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