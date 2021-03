Защитник «Бостона» попал в больницу после удара в голову в матче с «Вашингтоном»

Неприятный эпизод произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз». Форвард «Вашингтона» Том Уилсон провел силовой прием на защитнике «Бостона» Брэндоне Карло, попав ему в голову.

Акцентированного прыжка со стороны форварда «столичных» не было, поэтому Уилсона не удалили, что вызвало негодование на скамейке соперника. Главный тренер Брюс Кэссиди, используя нецензурную лексику, кричал судьям, что эпизод тянет на пятиматчевую дисквалификацию.

После игры, которая завершилась со счетом 5:1 в пользу «Брюинз», Кэссиди заявил, что Карло сразу же был доставлен в больницу.

Добавим, что после этого эпизода Уилсон принял участие в двух драках. Сперва он сразился с защитником Джаредом Тинорди, а затем с нападающим Трентом Фредериком.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов признан первой звездой матча с «Аризоной».

Tom Wilson hits Brandon Carlo up high.



Carlo needs help getting off the ice. pic.twitter.com/RgACye1H7l