Капризов признан первой звездой матча с «Аризоной»

«Миннесота Уайлд» обыграла «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Глендейле на «Хила Ривер Арене», завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Матс Цуккарелло, Брэд Хант, Ник Бьюгстад, Джордан Гринвей и Кевин Фиала. У хозяев шайбу забросил Клейтон Келлер.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отдал две результативные передачи и завершил встречу с показателем полезности «+1».

По итогам матча именно российского форварда признали первой звездой. Теперь на его счету 19 (6+13) очков в 21 игре дебютного сезона в НХЛ. Это лучший показатель среди новичков

Ранее сообщалось, что две передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Аризону».