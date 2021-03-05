Махачев заявил о желании провести бой с Макгрегором

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев заявил об интересе к поединку против экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Конечно, я хотел бы подраться с Конором, с радостью. Но не думаю, что этот бой возможен на данном этапе. Мне надо больше раскачаться, чтобы в Америке меня больше знали и бой лучше продался. Нет никакого эмоционального давления, такой же соперник, как и обычно», — цитирует Махачева Sport24.

В ночь на 7 марта россиянин проведет поединок против представителя США Дрю Добера на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Махачев может провести поединок против Фергюсона.