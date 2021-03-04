«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

В вынесенном матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с лондонским «Кристал Пэлас».

Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Селхерст Парк» при пустых трибунах и завершилась безголевой ничьей.

После этой игры подопечные Оле-Гуннара Сульшера набрали 51 очко и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу «Страсбур» оказался сильнее «Монако».