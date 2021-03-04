«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
Вадим Балканов
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В вынесенном матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с лондонским «Кристал Пэлас».
Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Селхерст Парк» при пустых трибунах и завершилась безголевой ничьей.
После этой игры подопечные Оле-Гуннара Сульшера набрали 51 очко и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.
Ранее сообщалось, что в очередном матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу «Страсбур» оказался сильнее «Монако».