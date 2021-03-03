Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Специю» в Серии А
Игорь Игнатов
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«Ювентус» одержал победу над «Специей» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Турине, завершилась с разгромным счетом 3:0 в пользу хозяев.
Голами отметились Альваро Мората, Федерико Кьеза и Криштиану Роналду.
«Бьянконери» имеют в своем активе 49 набранных очков и занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидера семь баллов. «Специя» располагается на 15-м месте.
Ранее сообщалось, что Роналду забил всем командам Серии А в нынешнем сезоне.
Футбол. Серия А. 25-й тур
«Ювентус» (Турин) — «Специя» (Специя) — 3:0
Голы: 1:0 — Мората, 62; 2:0 — Кьеза, 71; Роналду, 89