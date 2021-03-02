Биатлонистка Басерга выиграла спринт на ЮЧМ-2021

Швейцарская спортсменка Эми Басерга стала победительницей в спринтерской гонке на юниорском чемпионате мира по биатлону в Обертиллиахе.

Она преодолела дистанцию за 19 минут 59 секунд, не допустив при этом ни одного промаха.

Вторую строчку заняла Ребекка Пасслер из Италии, третью — Юни Арнеклейв из Норвегии.

Лучшей из россиянок стала Анастасия Гордеева. С тремя промахами она стала шестой.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) начал рассмотрение иска Союза биатлонистов России (СБР) к Международному союзу биатлонистов (IBU).