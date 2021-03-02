Бывший пресс-атташе «Спартака» поделился информацией о Романцеве
Бывший пресс-атташе московского «Спартака» Леонид Трахтенберг поделился информацией о состоянии экс-наставника клуба Олега Романцева. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.
«Только что разговаривал с Олегом Ивановичем по телефону. Держится, как истинный спартаковец! Даже шутит, мол: «ставлю сейчас рекорд — лежу под 6 капельницами!»
Естественно, отменили наш поход на матч с «Краснодаром». Но непременно пойдем на «Спартак» в этом сезоне, не сомневаюсь!» — написал Трахтенберг.
Напомним, что Романцев является самым титулованным тренером в истории «Спартака». На его счету девять побед в чемпионате страны, четыре национальных кубка, а также выход в полуфинал Кубка чемпионов в сезоне-1990/91.
Ранее сообщалось, что форвард «Милана» Златан Ибрагимович выступит с музыкальным номером на фестивале в Сан-Ремо.
До скорой встречи на Спартаке,Олег Иванович!!!! pic.twitter.com/nPFhRSMIKP— Leonid Trahtenberg (@leotrahtenberg) March 2, 2021