Бывший пресс-атташе «Спартака» поделился информацией о Романцеве

Бывший пресс-атташе московского «Спартака» Леонид Трахтенберг поделился информацией о состоянии экс-наставника клуба Олега Романцева. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

«Только что разговаривал с Олегом Ивановичем по телефону. Держится, как истинный спартаковец! Даже шутит, мол: «ставлю сейчас рекорд — лежу под 6 капельницами!»

Естественно, отменили наш поход на матч с «Краснодаром». Но непременно пойдем на «Спартак» в этом сезоне, не сомневаюсь!» — написал Трахтенберг.

Напомним, что Романцев является самым титулованным тренером в истории «Спартака». На его счету девять побед в чемпионате страны, четыре национальных кубка, а также выход в полуфинал Кубка чемпионов в сезоне-1990/91.

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