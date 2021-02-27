Наставник «Челси» Тухель рассказал о худшем поражении в своей карьере

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал о худшем поражении в своей карьере, передает Goal.

Специалист признался, что худшее поражение случилось, когда он тренировал «ПСЖ». В 2019 году в 1/8 финала Лиги чемпионов парижская команда в первом матче одолела «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0, а в ответном поединке уступила со счетом 1:3, что позволило английской команде выйти в четвертьфинал турнира.

«Могу очень честно рассказать, что после той игры я два дня словно находился в темноте. Я не мог ни с кем разговаривать и не мог думать ни о чем, кроме этого поражения.

Это, наверное, худшее поражение в моей карьере, потому что оно пришло из ниоткуда», — поделился специалист.

Ранее сообщалось, что Тухель считает гостевую победу в матче против «Атлетико» фантастической.