Определены лучшие голы 25-го тура Английской премьер-лиги
Антон Борисов
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Определены лучшие голы 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В топ-5 попали мячи, забитые полузащитником «Лидс Юнайтед» Рафиньи, нападающим «Эвертона» Ришарлисоном, вингером «Саутгемптона» Такуми Минамино, хавбеком «Ньюкасл Юнайтед» Алланом Сен-Максименом и форвардом лондонского «Кристал Пэлас» Кристианом Бентеке.
После 25 туров чемпионата Англии в турнирной таблице лидирует «Манчестер Сити», набравший 59 очков.
Ранее были определены лучшие голы 24-го тура чемпионата Англии.