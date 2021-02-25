Определены лучшие голы 25-го тура Английской премьер-лиги

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Определены лучшие голы 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В топ-5 попали мячи, забитые полузащитником «Лидс Юнайтед» Рафиньи, нападающим «Эвертона» Ришарлисоном, вингером «Саутгемптона» Такуми Минамино, хавбеком «Ньюкасл Юнайтед» Алланом Сен-Максименом и форвардом лондонского «Кристал Пэлас» Кристианом Бентеке.

После 25 туров чемпионата Англии в турнирной таблице лидирует «Манчестер Сити», набравший 59 очков.

Ранее были определены лучшие голы 24-го тура чемпионата Англии.