Промес: мы больше не друзья с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказался о взаимоотношениях с бывшим одноклубником Артемом Дзюбой, который сейчас выступает за петербургский «Зенит».

«Артем изначально был хорошим парнем. Он многим мне помог, когда я только пришел в «Спартак» в 2014 году. Я благодарен ему за это.

А потом он ушел в «Зенит», и мы перестали дружить. Но я желаю ему удачи. Я приехал в Россию, чтобы усложнить ему жизнь», — сказал Промес на пресс-конференции.

Ранее Промес оценил шансы получить российское гражданство.