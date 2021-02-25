Капризов установил уникальный для «Миннесоты» рекорд

Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов отметился ассистентским дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш» (6:2).

Таким образом, 23-летний россиянин в третьем матче подряд набрал два результативных очка за «дикарей». «Миннесота» уточнила, что Капризов стал первым в истории клуба дебютантом, которому удавалось на протяжении трех матчей набирать больше одного очка за игру.

В нынешнем сезоне Капризов провел 16 матчей в НХЛ, отметившись четырьмя голами и 11 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что НХЛ отстранила россиянина Александра Барабанова из-за коронавируса.