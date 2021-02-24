Травмы попавшего в аварию Тайгера Вудса не несут угрозы для жизни
Антон Борисов
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Американский гольфист Тайгер Вудс не получил травмы, которые несут угрозы для жизни, сообщает The Athletic.
Как передает издание, более подробная информация о состоянии спортсмена станет известна позднее.
Авария с участием Вудса произошла 23 февраля в городе Ранчо Палос Вердес, штат Калифорния. Гольфист был извлечен из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования и госпитализирован. Спортсмен получил множественные травмы ноги, ему была проведена операция.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп высказался об аварии с участием Вудса.