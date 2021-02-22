СКА отыгрался с 0:3 и победил «Куньлунь» в матче КХЛ
Петербургский СКА победил «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.
Примечательно, что по ходу поединка подопечные Валерия Брагина проигрывали со счетом 0:3, однако сравняли счет в третьем периоде, а победная шайба была заброшена за 16 секунд до конца основного времени.
Ранее сообщалось, что тренер «Спартака» поиздевался над журналисткой.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь Ред Стар» — СКА — 3:4
1:0 — Шашков (Николишин, Челиос), 03:36;
2:0 — Уэллман (Шинкарук, Верек), 15:56;
3:0 — Фу, 37:35;
3:1 — Стрёмвалль, 44:38;
3:2 — Марченко (Бринкман, Аалтонен), 45:08;
3:3 — Стрёмвалль (Марченко, Вей), 55:08;
3:4 — Марченко (Кирсанов, Ткачёв), 59:44.