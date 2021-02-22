«Зенит» отдал одного из защитников в аренду в «Сочи»

Центральный защитник петербургского «Зенита» Данила Прохин перешел в «Сочи» на правах арендного соглашения, сообщает пресс-служба петербургской команды в Instagram.

Контракт рассчитан до конца сезона-2021/22. Основной целью аренды защитника стало получение игровой практики, которую Прохин не может получить в «Зените».

19-летний футболист находился в «Сочи» на просмотре и принял участие в контрольных матчах.

Ранее сообщалось, что игроки «Зенита-2» вытащили человека из горящего здания.