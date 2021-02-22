Медведев поделился мнением об игре на травяных кортах
Вадим Балканов
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Новоиспеченная третья ракетка мира Даниил Медведев поделился мнением об игре на травяных кортах. Об этом сообщает пресс-служба Australian Open в YouTube.
По его словам, из-за отсутствия игр на траве в 2020 году он не смог продемонстрировать публике свой прогресс.
«К сожалению, в прошлом году не было травяного сезона, тогда я мог впервые сыграть на траве в качестве игрока топ-10. Я думаю, моя игра развилась. Мне всегда нравится играть на траве. Я думаю, что смогу добиться там большого результата», — сказал Медведев.
Ранее сообщалось, что Елена Джокович, супруга Новака Джоковича, поддержала Даниила Медведева после поражения в финале Australian Open — 2021.