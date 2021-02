Джокович выиграл Australian Open с травмой

Серб Новак Джокович заявил о том, что он выиграл Australian Open с травмой.

Напомним, в финале он обыграл россиянина Даниила Медведева (7:5, 6:2, 6:2).



«Это надрыв мышцы. Я никогда не испытывал того, что произошло в третьем круге. МРТ показала, что это надрыв. При помощи обезболивающих удавалось терпеть. Какое-то время я не буду играть», — передает слова теннисиста журналист Кэрол Бушар в Twitter.

Ранее Медведев и Джокович обменялись любезностями после финала Australian Open.

Djokovic about the injury: « it's a muscle tear. I never experienced that kind of 'snap' that I had in the third round. MRI showed a tear. People questioned it but there is a tear. It was a huge obstacle/challenge. »