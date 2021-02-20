В Чехии отреагировали на высказывание российской биатлонистки об общении на ЧМ
Антон Борисов
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В Федерации биатлона Чехии высказались о словах российской биатлонистки Ирины Казакевич.
Ранее спортсменка заявила, что у российской команды сложились непростые отношения с чешскими биатлонистами. По ее словам, представители Чехии «воротят нос, если с ними здороваешься».
«Это неправда на 100%.Чешские спортсмены настроены хорошо к россиянам», — цитирует представителя Федерации биатлона Чехии РИА «Новости».
Ранее итальянский биатлонист рассказал о сложностях общения с русскими.