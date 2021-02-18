Джокович в девятый раз стал финалистом Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл в полуфинале Australian Open — 2021 россиянина Аслана Карацева.

Встреча, которая прошла в Мельбурне на стадионе «Род Лэйвер арена», продлилась 1 час 55 минут и завершилась уверенной победой серба в трех сетах — 6:3, 6:4, 6:2.

Таким образом, для первой ракетки мира данный выход в финал Открытого чемпионата Австралии стал уже девятым в карьере. Всего на турнирах «Большого шлема» Джоковичу удавалось 28 раз доходить до решающей игры.

«Газета.Ru» вела текстовый онлайн-репортаж матча.



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