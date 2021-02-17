Рублев не испытывает давления из-за вылета в 1/4 финала Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2021 по итогам игры против Даниила Медведева. Его слова передает пресс-служба турнира в YouTube.

23-летний спортсмен заявил, что не испытывает особого давления из-за того, что ему в очередной раз не удалось пробиться в полуфинал турнира серии «Большого шлема».

«В первый раз я был ребенком, у меня не было никаких шансов против Надаля. Во второй раз у меня были шансы, но я не реализовал сет-пойнты. Но это нормально. Даже не в четвертьфиналах бывает, что я веду с брейком, а потом проигрываю свою подачу», — сказал Рублев.

Ранее сообщалось, что двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский прокомментировал выход Даниила Медведева в полуфинал Australian Open — 2021.