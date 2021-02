У Медведева отвалилась часть ракетки по ходу игры против Рублева

У российского теннисиста Даниила Медведева отвалилась часть ракетки по ходу четвертьфинальной игры Открытого чемпионата Австралии против Андрея Рублева.

По ходу гейма на своей подаче 24-летний уроженец Москвы потерял виброгаситель, который позже помог найти его оппонент.

Отметим, что повреждение инвентаря не помешало Медведеву забрать победу по итогам гейма.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.



Medvedev's vibration dampener came off and landed on Rublev side of court. Everyone got into looking for it. pic.twitter.com/AdTMy60Dif