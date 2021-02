«Макларен» представил новый болид на сезон-2021

Команда «Формулы-1» «Макларен» представила новый болид, который получил индекс MCL35M.

Презентация прошла 15 февраля в британском городе Уокинг. В ней приняли участие пилоты команды Ландо Норрис и Даниэль Риккардо. В новом болиде будет использован двигатель Mercedes-AMG M12 E Performance.

«Любимая фанатами ливрея болида претерпела небольшие изменения и сохранила культовые цвета «Макларен», впервые использованные командой в 1960-х годах с основателем команды Брюсом Маклареном за рулем болида», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте команды.

По итогам прошлого сезона «Макларен» набрал 202 очка и занял третье место в Кубке конструкторов.

Ранее сообщалось, что «Формула-1» откажется от радуги на болидах.

The #MCL35M from all angles.



Ready to #SendIt pic.twitter.com/RXP0O1AxKA