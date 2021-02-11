Владелец футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонид Федун негативно отнесся к реформе Лиги чемпионов. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, если богатые клубы станут еще богаче, а бедные — беднее, то футбол скатится в никуда.

«Все члены УЕФА равны в своих правах — дискриминации и ущемления прав быть не должно. Хотелось бы, чтобы каждая из европейских ассоциаций была услышана.

Необходимо строго соблюдать правила отбора. А нам нужно развивать чемпионат России, чтобы подходить под новые требования», — сказал Федун.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал поражение от «Севильи» в матче полуфинала Кубка Испании.