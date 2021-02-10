Волков поднялся в рейтинге UFC после победы над Оверимом
Анатолий Ильинский
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Российский боец ММА Александр Волков, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в тяжелой весовой категории, поднялся на пятую строчку в рейтинге тяжеловесов.
В минувший уикенд отечественный спортсмен во втором раунде нокаутировал легенду смешанных единоборств Алистара Оверима, опустившегося на шестое место.
В сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории изменений не произошло. В первой тройке остались чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов, экс-обладатель пояса в полутяжелом весе Джон Джонс, а также лучший средневес организации Исраэль Адесанья.